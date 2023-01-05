Російські окупанти обстріляли центр Херсона, загинув 20-річний хлопець

Ворог влучив у будинок.

Близько 11 години російська армія обстріляла центр Херсона. Відомо про щонайменше одного убитого.

Про це об 11:21 написали у Телеграм Херсонської ОВА.

“Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правобережжя Херсонської області щоденно зазнає обстрілів російської армії. Ворог стріляє по звільнених територіях. // LB.ua