Російські окупанти пошкодили судна іноземних компаній у Херсоні: стався витік палива

Російські окупанти за допомогою обстрілу пошкодили судна іноземних компаній, які перебували у Херсонському порту. Внаслідок удару стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

“Російським снарядом було пробито корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро”, – сказано в повідомленні ОВА.