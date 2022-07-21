Під ворожим вогнем опинився один з найгустонаселеніших районів міста.

Вранці четверга, 21 липня, російські окупанти розпочали масований обстріл Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!”, – наголосив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також звернувся до містян та попередив: “Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь в укриттях!”.

За словами мера, є потрапляння в одну з медустанов Харкова.

“Є поранені”, – додав він.

О 9:29 на території міста та області було оголошено повітряну тривогу, згодом з’явилося оголошення про можливі артилерійські обстріли. Вже незабаром в місцевих почали з’являтися повідомлення про “прильоти” по місту. // УНІАН