Російські окупанти вбили в Україні ще 9 цивільних

У вівторок, 1 листопада, стало відомо про ще 9 загиблих внаслідок повномасштабної війни рф в Україні, ще 19 людей отримали поранення.

Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

“Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 01.11.2022 (станом на 09:00 02.11.2022): 9 – загинули, 19 – поранено”, – повідомив Тимошенко в Telegram.

За інформацією заступника керівника ОП, ситуація в Україні така:

Донецька область – 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених;

Запорізька область – 1 поранений;

Сумська область – 1 поранений;

Харківська область – 7 поранених (у т.ч. 2 дітей).

Як повідомдялося раніше, внаслідок повномасштабного вторгнення рф поранено в Україні щонайменше 825 дітей, вбито – 430.