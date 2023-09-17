Російські окупанти влучили у зерносховище на Одещині

Російські війська влучили у зерносховище в Березівському районі Одещини та пошкодили там сільськогосподарську інфраструктуру.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.