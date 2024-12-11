Російські окупанти засудили дев’ятьох захисників Маріуполя

Захисники отримали від 24 років до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

В окупованому Донецьку так званий “суд ДНР” виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям ЗСУ. Окупанти їх звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув’язнення.

Оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату “Азовсталь” та потім потрапили до російського полону.