Російські окупанти знову завдали удару по Харківщині, загинув чоловік
Окупанти вдарили по місту Мерефа.
У суботу, 7 січня російська армія знову обстріляла Харківську область.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у місто Мерефа.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.
Нагадаємо, ввечері 7 січня російська армія обстріляла околиці Запоріжжя, деталі з’ясовуються. // LB.ua