Російські окупанти знову завдали удару по Харківщині, загинув чоловік

Окупанти вдарили по місту Мерефа.

У суботу, 7 січня російська армія знову обстріляла Харківську область.

Росіяни знову завдали удару по Харківщині, загинув чоловік (оновлено)

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у місто Мерефа.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.

Нагадаємо, ввечері 7 січня російська армія обстріляла околиці Запоріжжя, деталі з’ясовуються. // LB.ua

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