Російські орки вперше обстріляли ракетами Закарпаття

Ворожа ракета потрапила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

Росіяни вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«Приліт ракети в об’єкт в гірському районі Закарпаття», — написав він.

Микита зазначив, що на місці працюють відповідні служби, уточнюється інформація щодо пошкоджень та можливих жертв. Микита закликав не знімати відео та фото на місці подій.

Як повідомляє Закарпатська ОВА, мішенню ракетного удару в регіоні теж стало залізничне сполучення: «Ворожа ракета потрапила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об’єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу».

нформацію про жертв уточнюють. До ліквідації наслідків було залучено відповідні служби. // УНІАН