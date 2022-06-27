Черговий ракетний удар окупантів по освіті Харкова: пошкоджено будівлю школи (фото)

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 27 серпня 2022 року військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова. Російська ракета впала на територію школи, що призвело до пошкодження будівлі. Від падіння ворожого снаряду утворилась воронка глибиною майже 7 метрів.

Також пошкоджено низку автомобілів.

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура