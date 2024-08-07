Російські пропагандисти поширюють новий фейк про «чорних трансплантологів»
У Сумській області російські пропагандисти розповсюджують фейк про “чорних трансплантологів”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Фейки з серії “Чорної трансплантології”
Як пояснюють в ЦПД, такі фейки є частиною ворожої кампанії “Чорна трансплантологія” мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України і створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.
Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, вигадують фейкові статті й новини.