Російські пропагандисти поширюють новий фейк про «чорних трансплантологів»

У Сумській області російські пропагандисти розповсюджують фейк про “чорних трансплантологів”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

“Підконтрольні Кремлю медіа з посиланням на так зване підпілля поширюють інформацію про появу у Сумській області “чорних трансплантологів”. За словами ворожих ресурсів, вони прибули із Заходу та їздять на іноземних медичних автомобілях”, – йдеться у повідомленні.

Ця інформація – фейк, як і інші повідомлення роспропаганди щодо “чорних трансплантологів” на території України.