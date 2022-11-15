Російські ракети впали на території Польщі: загинули двоє людей – ЗМІ

Повідомляється, що 2 російські ракети упали в Польщі за 65 км від кордону з Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

За повідомленнями ЗМІ, дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на фермі в Пшеводові, що за 65 км від кордону з Україною. Вони влучили в зерносушарки. В результаті удару загинули двоє людей.

Повідомляють також, що ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому у Томашуві Любельському. На ферму, де, попередньо, впали ракети, прибула армія та прокуратура, пише Visegrad.

Прес-секретар уряду Польщі Петр Мюллер підтвердив, що у країні скликали зустріч Комітету з національної безпеки та питань оборони.

“У зв’язку з надзвичайною ситуацією прем’єр-міністр Моравецький за погодженням з президентом Дудою розпорядився скликати зустріч Комітету з національної безпеки та питань оборони. Інформація, яка буде представлена на комітеті, буде пізніше, якщо це буде можливо, максимальною мірою доведена до відома громадськості. Я закликаю вас доти не публікувати непідтверджену інформацію”, – зазначив він.

Як пише AP, офіційний представник США підтвердив, що ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, де двоє людей були вбиті.

Зазначимо, що за Статтею 5 НАТО у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу. // УНІАН