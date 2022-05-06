Російські солдати придумали «лайфхаки», аби не померти на війні в Україні (аудіо)

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Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля.

Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.

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«Бойцы песок сыплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.

Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.

СБУ вітає таку практику! Але навіть її можна покращити – просто піти «у відмову» і виїхати з війни в Україні!

#СБУ
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia

Служба безпеки України

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