Російські спецслужби готують чергову ІПСО проти України за $15 мільйонів

ГУР МО України інформує про підготовку спецслужбами держави-агресора росії чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української Воєнної розвідки.

На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів.

Йдеться про низку статей та «фільмів», у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.