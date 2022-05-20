Російські війська нанесли ракетного удару по Палацу культури у Лозовій, щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені (фото, відео)

Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашту.

Ракета влучила в місцевий Палац культури близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів, повідомили у ДСНС регіону

Телеграм-канал «Труха» опублікував момент ракетного удару по палацу культури у Лозовій (Харківська область) та фото наслідків.

Так виглядають наслідки ракетного удару по будинку культури у Лозовій. На місці вже працює пожежна служба.