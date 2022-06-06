Російські війська за вечір 40 разів обстріляли Сумську область

Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі каналі повідомив, російські окупаційні війська за вечір 40 разів обстріляли область.

Про це інформує УНН.

Як повідомляє очільник ОВА, близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 «приходів» з міномета. Ближче до 19-тої години, по Хотінській громаді ворог вів мінометний вогонь — близько 17 ударів.

Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів.

В усіх випадках жертв немає.