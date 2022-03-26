Російські загарбники обстріляла ракетами Житомирщину − МВС

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Російська армія за минулу добу обстріляла Житомир, Бердичів та Чуднівську територіальну громаду. Внаслідок цього пошкоджено будинки, виникли пожежі.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Наслідки ракетного удару по Коростеню, 10 березня 2022 року

«Уранці, близько 9:00 (25 березня. – Ред.), було здійснено ракетний авіаудар у районі Київського шосе у м. Житомирі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Увечері цього ж дня кілька ракетних ударів прийшлося на селище у Чуднівській територіальній громаді», − йдеться в повідомленні.

Також, за даними поліції, місцеві жителі знайшли уламки ракет у Бердичеві та поблизу села Вишевичі, що на Радомильщині.

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