Російські загарбники обстріляла ракетами Житомирщину − МВС

Російська армія за минулу добу обстріляла Житомир, Бердичів та Чуднівську територіальну громаду. Внаслідок цього пошкоджено будинки, виникли пожежі.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

«Уранці, близько 9:00 (25 березня. – Ред.), було здійснено ракетний авіаудар у районі Київського шосе у м. Житомирі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Увечері цього ж дня кілька ракетних ударів прийшлося на селище у Чуднівській територіальній громаді», − йдеться в повідомленні.

Також, за даними поліції, місцеві жителі знайшли уламки ракет у Бердичеві та поблизу села Вишевичі, що на Радомильщині.