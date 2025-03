Російські загарбники нанесли масований удар дронами по Кропивницькому

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Телеграм.

“Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру. На щастя, всі живі”, – йдеться у публікації.

💬 Massive attack by strike UAVs on Kropyvnytskyi starting at 21:59 on 19.03.2025.

The enemy launched at least 25 strike drones.

This is the largest attack on Kropyvnytskyi since the beginning of the war.

Residential buildings — both private houses and apartment blocks — were… pic.twitter.com/RpoXzRCCQw

