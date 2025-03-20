Російські загарбники нанесли масований удар дронами по Кропивницькому
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Телеграм.
“Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру. На щастя, всі живі”, – йдеться у публікації.
💬 Massive attack by strike UAVs on Kropyvnytskyi starting at 21:59 on 19.03.2025.
The enemy launched at least 25 strike drones.
This is the largest attack on Kropyvnytskyi since the beginning of the war.
Residential buildings — both private houses and apartment blocks — were… pic.twitter.com/RpoXzRCCQw
— monitor (@war_monitor_ua) March 20, 2025
Проте є поранені, серед них дитина, додає Андрій Райкович. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу.
Крім того, проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.
За інформацією Суспільне Кропивницький, у місті пролунало понад 30 вибухів, його атакував щонайменше 21 ворожий дрон.