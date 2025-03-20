Російські загарбники нанесли масований удар дронами по Кропивницькому

Російські загарбники нанесли масований удар дронами по Кропивницькому
Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Телеграм.

“Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру. На щастя, всі живі”, – йдеться у публікації.

Проте є поранені, серед них дитина, додає Андрій Райкович. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу.

Крім того, проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.

За інформацією Суспільне Кропивницький, у місті пролунало понад 30 вибухів, його атакував щонайменше 21 ворожий дрон.

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