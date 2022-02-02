Російські збройні формування обстріляли КПВВ «Гнутове»

Сьогодні, близько 8:30, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині.

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.

В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає.

В той же час, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.

Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation