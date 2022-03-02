Російський корабель атакував ракетами цивільне іноземне судно

Корабель РФ атакував судно, яке стояло на рейді в порту, розташованому на Миколаївщині.

Російський корабель завдав ракетний удар по цивільному судну Banglar Samriddhi (під прапором Бангладеш) в порту Ольвія в Миколаївській області.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України в Facebook.

«За інформацією філії Ольвія, о 17:25 Banglar Samriddh (прапор Бангладеш), яке стоїть на рейді п. Ольвія, ВМС РФ завдано ракетного удару. Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Судно зайшло 23.02.2022 і стояло в очікуванні навантаження без можливості виходу. // УНІАН