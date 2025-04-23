Російські акції та валюта обвалилися через зрив мирних переговорів у Лондоні
За словами аналітиків, негативна динаміка пов’язана з геополітикою
Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах на тлі новин про призупинення переговорів про зупинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Індекс Мосбіржі, який напередодні ввечері прибивав позначку 3000 пунктів, на початку торгів опускався до 2900 пунктів. Акції «Газпрому» подешевшали на 3,2%, Ощадбанку – на 1,5%, ВТБ – на 3,1%, «Роснєфті» – на 2,9%. Понад 3% втрачають у ціні «Аерофлот», Новолипецький металургійний комбінат, Магнітогорський металургійний комбінат і «Алроса».
Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни.Tweet