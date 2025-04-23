Російські акції та валюта обвалилися через зрив мирних переговорів у Лондоні

За словами аналітиків, негативна динаміка пов’язана з геополітикою

Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах на тлі новин про призупинення переговорів про зупинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Курс долара на Forex перед обідом зріс на 1,5%, до 82,71 рубля, а на російському міжбанківському ринку піднімався до 83,1 рубля – найвищого рівня за тиждень. Євро подорожчав до рубля на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Московській біржі підскочив на 2% – до 11,35 рубля, і також встановив тижневий максимум.

Індекс Мосбіржі, який напередодні ввечері прибивав позначку 3000 пунктів, на початку торгів опускався до 2900 пунктів. Акції «Газпрому» подешевшали на 3,2%, Ощадбанку – на 1,5%, ВТБ – на 3,1%, «Роснєфті» – на 2,9%. Понад 3% втрачають у ціні «Аерофлот», Новолипецький металургійний комбінат, Магнітогорський металургійний комбінат і «Алроса».

Як зазначає аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов, негативна динаміка пов’язана з геополітикою, оскільки заплановані переговори в Лондоні зірвалися.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни.