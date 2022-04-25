Російський окупант вихваляється, що навчився «грамотно мародерити» в Україні (аудіо)

Окупанти радіють, що знайшли спосіб, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити до рф.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

«Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу», — радіє загарбник.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: «Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем».

Знаєте, які емоції це викликало у жінки? Подив і захоплення синочком!

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Схоже, в росії не навчають своїх дітей, що красти — це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити.

Що ж, наші доблесні ЗСУ продовжують давати ворогу уроки ввічливості. Наразі їх уже засвоїли близько 22 тис. загарбників.

Слава Україні!

СБУ