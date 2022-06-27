Російський ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: вже відомо про 16 загиблих

Продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі.

Уже відомо про 16 загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці Полтавської області.

Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інформація про загиблих все ще уточнюється, адже рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі в будівлі.

«Станом на 23:30 продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук. На місці пожежі виявлено тіла 11 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 15 осіб. Інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Згодом Голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що відомо про ще одного загиблого. Кількість жертв зросла до 16. // УНІАН