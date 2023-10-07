Терористи ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Ізраїльске видання Haaretz повідомляє про ще одну масовану ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю.

За інформацією видання, ракети були запущені в бік Тель-Авіва, Бат-Яма, Рішон-ле-Ціона та інших міст у центральній частині Ізраїлю.

Також про ракетний удар повідомили рятувальні служби. Атака почалася з 20:00.

Оновлено, 21:18. Тим часом джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю підтвердили ракетний удар по Тель-Авіву. Є інформація про зруйновані будинки.

Також у Мінобороні Ізраїлю повідомили про повернення під контроль військової бази Реїм.

За даними The Times of Israel, внаслідок удару ХАМАС по центральним районам Ізраїлю сьогодні ввечері постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них – у Тель-Авіві. Угруповання ХАМАС заявило, що випустило по Ізраїлю 150 ракет.

У соцмережах з’являються відео атаки.

Пізніше з’явились відео наслідків вечірнього удару бойовиків ХАМАС по Тель-Авіву.

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі. // LB.ua