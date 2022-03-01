Російським військовим, яких гонять вбивати українців, видали давно прострочені сухпайки (відео)

Побачивши такі сухпайки, український військовий звернувся до російських матерів і солдатів.

Російських військових відправили воювати проти України і дали їм сухпайки, термін яких закінчився ще в 2015 році.

Відповідне відео поширили в мережі.

Коробки з написом «Воєнторг. Індивідуальний раціон харчування» показав на відео український військовий.

«Термін придатності — 2015 рік. Прострочені пайки! Російські солдати, звертаюся до вас і ваших матерів. Якими потрібно бути дебілами вашим генералам, щоб постачати свою армію простроченими пайками. Зараз лютий 2022 року. Ви в Україні. Ви гинете в Україні незрозуміло за що. Вас ще постачають простроченими пайками.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Матері російські, заберіть своїх дітей звідси, поки ми не побили тут всіх їх, поки вони не згнили тут», — сказав захисник. // УНІАН