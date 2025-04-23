Російський дроновий удар по Марганцю убив сімох людей. Є поранені

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Марганцю Дніпропетровської області

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вже відомо про загиблих та поранених людей.

«За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще шість – поранені. Інформацію уточнюємо», – написав Лисак.

Вночі росіяни цілили FPV-дронами по Нікополю, Покровській та Марганецькій громаді. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. // Дзеркало тижня