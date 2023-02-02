Російський ракетнмй удар по Краматорську: з-під завалів дістали тіла трьох загиблих (фото)

На ранок є інформація про 18 травмованих осіб, з них 8 – госпіталізовано.

У Краматорську з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіла трьох загиблих, двох людей врятовано. Про це сьогодні повідомляє у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 1 лютого у м. Краматорськ внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.

“Станом на 07:00 2 лютого підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб, з них 8 осіб госпіталізовано. Загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС”, – йдеться у повідомленні. Рятувальні роботи тривають.

Удар по житловому будинку у Краматорську: що відомо

Пізно ввечері 1 лютого Росія вдарила по житловому багатоквартирному будинку в Краматорську. Внаслідок удару будинок повністю зруйновано.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, але голова Донецької ОВА Павло Кириленко спростував цю інформацію. За його даними, третя людина перебувала у безпорадному стані, але її вдалося реанімувати та доправити до Дніпра. // УНІАН