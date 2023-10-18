Російський ракетний удар по Миколаївському району: загинули двоє людей
Російські війська сьогодні, 18 жовтня, обстріляли Степівську громаду в Миколаївській області. Внаслідок ворожої атаки загинули дві особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Telegram.
“Загинули дві особи, їх тіла деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування, одна особа поранена”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.
Також опублікували фото наслідків ракетного удару РФ
Раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що внаслідок російської атаки загинула жінка.