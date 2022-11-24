Російський сержант отримав підозру за катуванні українців на Вишгородщині

Слідчі ОВС Головного управління СБУ Київщини оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни 33-річному російському військовому з Усурійська РФ Василю Полтініну, який утримував та катував двох воїнів АТО.

Текст підозри опублікований на сайті Офісу Генпрокурора.

Підозрюваний родом з Приморського краю РФ, за контрактом служить у 83 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді МО РФ на посаді водія стрілкового взводу стрілецької роти.

За матеріалами справи, 26 лютого Полтінін разом з іншими російськими військовослужбовцями увійшов до села Катюжанка Вишгородського району Київщини. Озброєні чоловіки почали обшуки для виявлення правоохоронців, військових ЗСУ, воїнів АТО і просто українського населення, зазначає “Судовий репортер“.

Окупанти віднайшли двох місцевих чоловіків, які в 2014 році служили в АТО на сході України. Потерпілих утримували в підвалі місцевої школи, де російські окупанти створили місце для катувань. Погрожуючи зброєю, росіяни вимагали інформацію про розміщення позицій ЗСУ і місцезнаходження правоохоронців та інших атовців. Підозрюваний знущався над затриманими, зокрема відмовляв в їжі та питній воді, змушував справляти природні потреби у місці утримання. Полтінін такі дії називав «фільтраційними заходами».

Росіянину інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням (ч.1 ст. 438 ККУ), та вчинення злочину групою осіб (ч.2 ст. 28 ККУ).