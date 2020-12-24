Хто з нардепів, яким доплачують за науку, проголосував за те, щоб плагіатор Шкарлет очолив міністерство освіти України

У наукових роботах Шкарлета якого виявили плагіат і проти призначення якого виступила наукова спільнота, призначили мінімально необхідною кількістю голосів – 226. Як стверджують народні депутати від “Голосу”, голосування відбулося шляхом кнопкодавства.

З повним переліком прізвищ можна ознайомитися за посиланням у таблиці

Усього 107 нардепів отримують надбавку або доплату за почесне звання, з яких 53 нардепи проголосували за призначення Шкарлета. Йдеться про:

31 нардеп з фракції “Слуга народу”;

2 позафракційних (Олесь Довгий, Муса Магомедов);

13 нардепів із фракції ОПЗЖ;

3 членів групи “За майбутнє” (Антон Кіссе, Ірина Констанкевич, Антон Яценко);

4 нардепів із групи “Довіра” (Володимир Арешонков, Сергій Вельможний, Микола Люшняк, Сергій Шахов); м

Усього 33 нардепи отримують надбавку за вчений ступінь, з них 13 проголосували “за” під час голосування щодо Шкарлета (10 прізвищ також фігурують у переліку депутатів, які отримують надбавку/доплату за почесне звання). Це:

6 нардепів від “Слуги народу” (Ганна Бондар, Валерій Зуб, Іван Калаур, Олександр Копиленко, Микола Тищенко, Микола Стефанчук);

5 членів фракції ОПЗЖ (Дмитро Ісаєнко, Михайло Макаренко, Григорій Мамка, Віктор Медведчук, Юрій Павленко);

1 нардеп із групи “За майбутнє” (Петро Юрчишин);

1 представник групи “Довіра” (Володимир Арешонков);

З-поміж цих 13 нардепів, які отримують надбавки за вчений ступінь, не отримують надбавки саме за почесне звання Петро Юрчишин, Ганна Бондар і Микола Тищенко.

Ті, хто отримує надбавки за почесне звання, поділяються на такі категорії:

Науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів (23 голосували “за”);

мають 35 народних депутатів (23 голосували “за”); Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) мають 73 нардепи (30 проголосували “за”);

мають 73 нардепи (30 проголосували “за”); Почесне звання “заслужений” мають 35 нардепів (13 із них голосували “за”).

Згідно із розпорядженням голови Верховної Ради від 14 січня 2020 року №99-к “Про оплату праці народних депутатів України у 2020 році”, встановлена доплата за науковий ступінь:

Кандидата наук (доктора філософії) – 15% посадового окладу,

Доктора наук – 25%,

Надбавка за почесне звання “заслужений” – 20%,

Надбавка за почесне звання “народний” – 40%.

З оригінальною відповіддю на запит можете ознайомитися за посиланням.