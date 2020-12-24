Хто з нардепів, яким доплачують за науку, проголосував за те, щоб плагіатор Шкарлет очолив міністерство освіти України
56 народних депутатів, які отримують надбавки або доплати за почесне звання або вчений ступінь, проголосували 17 грудня за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Про це йдеться у відповіді Апарату Верховної Ради на запит Руху ЧЕСНО.
У наукових роботах Шкарлета якого виявили плагіат і проти призначення якого виступила наукова спільнота, призначили мінімально необхідною кількістю голосів – 226. Як стверджують народні депутати від “Голосу”, голосування відбулося шляхом кнопкодавства.
З повним переліком прізвищ можна ознайомитися за посиланням у таблиці
Усього 107 нардепів отримують надбавку або доплату за почесне звання, з яких 53 нардепи проголосували за призначення Шкарлета. Йдеться про:
- 31 нардеп з фракції “Слуга народу”;
- 2 позафракційних (Олесь Довгий, Муса Магомедов);
- 13 нардепів із фракції ОПЗЖ;
- 3 членів групи “За майбутнє” (Антон Кіссе, Ірина Констанкевич, Антон Яценко);
- 4 нардепів із групи “Довіра” (Володимир Арешонков, Сергій Вельможний, Микола Люшняк, Сергій Шахов); м
Усього 33 нардепи отримують надбавку за вчений ступінь, з них 13 проголосували “за” під час голосування щодо Шкарлета (10 прізвищ також фігурують у переліку депутатів, які отримують надбавку/доплату за почесне звання). Це:
- 6 нардепів від “Слуги народу” (Ганна Бондар, Валерій Зуб, Іван Калаур, Олександр Копиленко, Микола Тищенко, Микола Стефанчук);
- 5 членів фракції ОПЗЖ (Дмитро Ісаєнко, Михайло Макаренко, Григорій Мамка, Віктор Медведчук, Юрій Павленко);
- 1 нардеп із групи “За майбутнє” (Петро Юрчишин);
- 1 представник групи “Довіра” (Володимир Арешонков);
З-поміж цих 13 нардепів, які отримують надбавки за вчений ступінь, не отримують надбавки саме за почесне звання Петро Юрчишин, Ганна Бондар і Микола Тищенко.
Ті, хто отримує надбавки за почесне звання, поділяються на такі категорії:
- Науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів (23 голосували “за”);
- Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) мають 73 нардепи (30 проголосували “за”);
- Почесне звання “заслужений” мають 35 нардепів (13 із них голосували “за”).
Згідно із розпорядженням голови Верховної Ради від 14 січня 2020 року №99-к “Про оплату праці народних депутатів України у 2020 році”, встановлена доплата за науковий ступінь:
- Кандидата наук (доктора філософії) – 15% посадового окладу,
- Доктора наук – 25%,
- Надбавка за почесне звання “заслужений” – 20%,
- Надбавка за почесне звання “народний” – 40%.
З оригінальною відповіддю на запит можете ознайомитися за посиланням.