Верховная Рада поддержала тренд на то, что воровство чужих работ — это путь в министерское кресло

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Сергей Шкарлет

Верховная Рады поддержал кандидатуру плагиатора Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки. По его назначения проголосовало 226 парламентариев.

Присягу о вступлении в должность министра Сергей Шкарлет составлял под крики «Ганьба», пишет УП-Життя.

Недавно некие образовательные организации и профсоюзы попросили президента Зеленского «посодействовать скорейшему назначению плагиатора Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины».  В частности, среди подписантов письма «за» назначение Шкарлета министром — бывший ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский , бывший глава МОН времен Януковича Станислав Николаенко, ректор КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский и другие.

Однако впоследствии появилось два письма от ученых и педагогов уже против назначения Шкарлета и должность министра МОН

  • Первое письмо «против» — это обращение научного сообщества в Верховную Раду Украины.
  • Второе письмо «против» — это открытое обращение образовательных общественных организаций к президенту, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министра и народных депутатов.

Обращение научного сообщества уже подписало около 300 украинских ученых. Обращение образовательных ОО уже подписали ОО «Смарт образование», «РОДИТЕЛИ SOS», «Родительский контроль», «Центр Инновационной образования» Про.Свит «,» Ре: Образование «, Благотворительная организация» Благотворительный фонд «ГОФ», ГС «Международный институт интегрального развития «и еще примерно 30 членов различных образовательных организаций, а также неравнодушные родители на учителя.

Шкарлет известен также тем, что в 2010 году баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от «Партии регионов». Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

Напомним, что в трех научных работах  Сергея Шкарлета обнаружили плагиат. Такой вывод сделал этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования, сообщает ВВС.

«Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, которая указывает на некорректные ссылки с признаками академического плагиата», — заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки научных работ Шкарлета проверяли международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты. Все трое пришли к выводу, что в работах г-на Шкарлета есть плагиат.

«Просмотрел все отрывки, приведенные в документе, который вы мне прислали; я также использовал систему соответствия текста, чтобы выделить содержимое, которое дублируется. Во всех случаях является очевидным, что оригинальный материал был использован повторно или слово в слово, или с незначительными изменениями, что не изменило значение, таким образом, имеет место повторное использование идей, представленных в источнике», — говорится в сообщении.

Адвокат Шкарлета требовал отвода главы Нацагентства Сергея Квита, потому что у того будто бы есть конфликт интересов.

Экс-министр образования Анна Новосад в начале лета также критиковала Шкарлета и назвала его «доктором наук плагиата». Сам Шкарлет обвинения в плагиате неоднократно отрицал.

Шкарлет, же просит продажный суд признать противоправными действия агентства по выявлению заимствований без ссылки на источники в четырех его научных работах, а также признать противоправным и отменить решение Комитета по вопросам этики, датированное 11 сентября, о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.

Недавно еще исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности проводимых им изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.

Об этом писала  «Европейская правда» с ссылкой на несколько дипломатических источников.

По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, который предусматривал  реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. МОН было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы; они также предусматривали заполнения вновь должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.

Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как таковой который противоречит международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.

Представительство ЕС обратилось с письмом к  Шкарлету, в котором напомнило  о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро.

В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую подрывают действия Шкарлета. «В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь. , как вы наверняка знаете, ЕС тесно вовлечен в реформы госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата», — говорится в письме.

На основании этого ЕС считает важным сохранение 6 директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.

«Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве … Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешную и стремимся продолжать — в том числе, возможно, из-за новые программы помощи в рамках реформы госслужбы «, — говорится в письме.

Таким образом действия ВР по назначению Шкарлета полноправным министром, свидетельствуют о том, что реформу будут сворачивать. Кроме того, назначение министром образования плагиатора, дает сигнал студентам и ученикам, что воровать чужие работы не зазорно, а даже престижно. Это может повысить шансы на продвижение по карьерной лестнице.

И хотя профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования дважды не поддержал представление о назначении Шкарлета на должность министра депутаты не приняли все это во внимание.

 Кто в ВР считает что воровство достойно наивысшего поощрения поименно:

Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України
17.12.2020 14:39
За:226 Проти:43 Утрималися:39 Не голосували:35 Всього:343
Рішення прийнято

За даними сайту ВР

Фракція політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»

Кількість депутатів — 246

За — 171   Проти — 2   Утрималися — 17   Не голосували — 16   Відсутні — 40
 Аліксійчук О.В. Відсутній Аллахвердієва І.В. За
 Ананченко М.О. За Арахамія Д.Г. За
 Арістов Ю.Ю. За Арсенюк О.О. За
 Бабак С.В. Утримався Бабій Р.В. Відсутній
 Бакумов О.С. За Бардіна М.О. Відсутня
 Безгін В.Ю. Відсутній Безугла М.В. За
 Беленюк Ж.В. Відсутній Березін М.Ю. За
 Боблях А.Р. За Богданець А.В. Відсутній
 Богуцька Є.П. Відсутня Божик В.І. Не голосував
 Бондар Г.В. За Бондаренко О.В. За
 Борзова І.Н. Не голосувала Бородін В.В. За
 Брагар Є.В. За Бужанський М.А. За
 Буймістер Л.А. За Булах Л.В. Утрималась
 Бунін С.В. За Вагнєр В.О. За
 Василевська-Смаглюк О.М. За Василів І.В. Утримався
 Васильєв І.С. За Васильковський І.І. Утримався
 Ватрас В.А. За Веніславський Ф.В. Утримався
 Верещук І.А. Утрималась Вінтоняк О.В. За
 Володіна Д.А. Відсутня Воронов В.А. За
 Воронько О.Є. За Гайду О.В. Відсутній
 Галайчук В.С. Не голосував Галушко М.Л. За
 Гевко В.Л. За Герасименко І.Л. За
 Герман Д.В. Відсутній Герус А.М. Відсутній
 Гетманцев Д.О. За Горбенко Р.О. За
 Горенюк О.О. За Горобець О.С. За
 Гривко С.Д. За Гринчук О.А. За
 Гришина Ю.М. За Грищенко Т.М. За
 Грищук Р.П. Утримався Гузенко М.В. За
 Гунько А.Г. За Гурін Д.О. Утримався
 Дануца О.А. За Демченко С.О. Відсутній
 Дирдін М.Є. За Діденко Ю.О. За
 Дмитрієва О.О. Утрималась Дмитрук А.Г. Не голосував
 Драбовський А.Г. Не голосував Дубінський О.А. За
 Дубнов А.В. За Дунда О.А. За
 Жмеренецький О.С. За Жупанин А.В. Відсутній
 Заблоцький М.Б. За Забуранна Л.В. За
 Завітневич О.М. За Загоруйко А.Л. Відсутня
 Задорожний А.В. За Задорожній М.М. За
 Заремський М.В. За Заславський Ю.І. За
 Захарченко В.В. За Здебський Ю.В. За
 Зуб В.О. За Зуєв М.С. За
 Іванов В.І. За Іонушас С.К. За
 Кабанов О.Є. За Калаур І.Р. За
 Кальченко С.В. Відсутній Камельчук Ю.О. За
 Каптєлов Р.В. За Касай Г.О. За
 Касай К.І. Утримався Качура О.А. За
 Кириченко М.О. Відсутній Кисилевський Д.Д. За
 Кицак Б.В. За Кінзбурська В.О. За
 Кісєль Ю.Г. За Клочко А.А. За
 Коваль О.В. Утрималась Ковальов А.В. За
 Ковальов О.І. За Ковальчук О.В. За
 Козак В.В. Відсутній Колебошин С.В. Відсутній
 Колєв О.В. За Колісник А.С. За
 Колюх В.В. За Копанчук О.Є. За
 Копиленко О.Л. За Копитін І.В. За
 Корнієнко О.С. За Корявченков Ю.В. За
 Костін А.Є. За Костюк Д.С. Проти
 Костюх А.В. За Кравчук Є.М. За
 Красов О.І. За Крейденко В.В. За
 Криворучкіна О.В. За Кривошеєв І.С. За
 Крячко М.В. Відсутній Кузбит Ю.М. За
 Кузнєцов О.О. За Кузьміних С.В. За
 Культенко А.В. За Кунаєв А.Ю. За
 Куницький О.О. За Лаба М.М. За
 Леонов О.О. За Лис О.Г. За
 Литвиненко С.А. За Літвінов О.М. За
 Лічман Г.В. За Любота Д.В. За
 Ляшенко А.О. Відсутня Мазурашу Г.Г. Проти
 Мандзій С.В. За Маріковський О.В. Відсутній
 Марусяк О.Р. Відсутній Марченко Л.І. Не голосувала
 Марчук І.П. За Маслов Д.В. За
 Матусевич О.Б. За Медяник В.А. За
 Мезенцева М.С. За Мельник П.В. За
 Мережко О.О. За Микиша Д.С. За
 Мисягін Ю.М. За Михайлюк Г.О. За
 Мовчан О.В. За Мокан В.І. Не голосував
 Монастирський Д.А. Відсутній Мотовиловець А.В. За
 Мошенець О.В. За Мулик Р.М. За
 Мурдій І.Ю. За Нагаєвський А.С. За
 Нагорняк С.В. За Нальотов Д.О. За
 Наталуха Д.А. Відсутній Негулевський І.П. За
 Неклюдов В.М. За Нестеренко К.О. За
 Нікітіна М.В. За Новіков М.М. Не голосував
 Овчинникова Ю.Ю. Утрималась Одарченко А.М. За
 Остапенко А.Д. Відсутній Павліш П.В. Відсутній
 Павловський П.І. Не голосував Павлюк М.В. За
 Пасічний О.С. За Пашковський М.І. За
 Перебийніс М.В. За Петруняк Є.В. Відсутній
 Пивоваров Є.П. За Підласа Р.А. Відсутня
 Подгорна В.В. Не голосувала Потураєв М.Р. Утримався
 Припутень Д.С. За Прощук Е.П. За
 Пуртова А.А. За Пушкаренко А.М. За
 Радіна А.О. Відсутня Радуцький М.Б. За
 Рєпіна Е.А. За Рубльов В.В. За
 Руденко О.С. За Рябуха Т.В. За
 Савченко О.С. За Саладуха О.В. Не голосувала
 Саламаха О.І. За Салійчук О.В. За
 Санченко О.В. Відсутній Северин С.С. За
 Семінський О.В. Не голосував Скічко О.О. За
 Сова О.Г. За Совгиря О.В. Відсутня
 Соломчук Д.В. За Сольський М.Т. Не голосував
 Соха Р.В. Не голосував Стернійчук В.О. Відсутній
 Стефанчук М.О. За Стріхарський А.П. За
 Струневич В.О. Не голосував Сушко П.М. За
 Тарасенко Т.П. За Тарасов О.С. За
 Тимофійчук В.Я. За Тищенко М.М. За
 Тістик Р.Я. Утримався Ткаченко М.М. За
 Ткаченко О.М. За Торохтій Б.Г. За
 Третьякова Г.М. За Трухін О.М. За
 Устенко О.О. За Федієнко О.П. За
 Фріс І.П. За Фролов П.В. За
 Халімон П.В. Відсутній Холодов А.І. Відсутній
 Хоменко О.В. Відсутня Циба Т.В. Відсутня
 Чернєв Є.В. Утримався Чернявський С.М. Відсутній
 Чорний Д.С. Відсутній Чорноморов А.О. За
 Швець С.Ф. За Шевченко Є.В. За
 Шинкаренко І.А. За Шипайло О.І. За
 Шол М.В. За Шпак Л.О. За
 Штепа С.С. За Шуляк О.О. За
 Юнаков І.С. Відсутній Юраш С.А. За
 Якименко П.В. Відсутній Яковлєва Н.І. Утрималась
 Янченко Г.І. Не голосувала Яременко Б.В. За
 Ясько Є.О. Утрималась Яцик Ю.Г. За

Фракція політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ»

Кількість депутатів — 44

За — 20   Проти — 0   Утрималися — 0   Не голосували — 13   Відсутні — 11
 Абрамович І.О. За Бойко Ю.А. Не голосував
 Борт В.П. Не голосував Бурміч А.П. Не голосував
 Волошин О.А. За Гнатенко В.С. За
 Дунаєв С.В. За Загородній Ю.І. За
 Іоффе Ю.Я. Відсутній Ісаєнко Д.В. За
 Кальцев В.Ф. Не голосував Качний О.С. За
 Кива І.В. За Кісільов І.П. За
 Козак Т.Р. Відсутній Колтунович О.С. За
 Королевська Н.Ю. Відсутня Кузьмін Р.Р. Відсутній
 Ларін С.М. Не голосував Лукашев О.А. За
 Льовочкін С.В. Не голосував Льовочкіна Ю.В. Не голосувала
 Макаренко М.В. За Мамка Г.М. За
 Мамоян С.Ч. Не голосував Медведчук В.В. За
 Мороз В.В. За Німченко В.І. Відсутній
 Павленко Ю.О. За Папієв М.М. Відсутній
 Плачкова Т.М. За Пономарьов О.С. Не голосував
 Приходько Н.І. Відсутня Пузанов О.Г. Не голосував
 Рабінович В.З. Відсутній Скорик М.Л. За
 Славицька А.К. За Солод Ю.В. Не голосував
 Столар В.М. Відсутній Суркіс Г.М. За
 Фельдман О.Б. Не голосував Христенко Ф.В. Відсутній
 Чорний В.І. Відсутній Шуфрич Н.І. Не голосував

Фракція політичної партії «Європейська солідарність»

Кількість депутатів — 27

За — 0   Проти — 24   Утрималися — 1   Не голосували — 0   Відсутні — 2
 Алєксєєв С.О. Проти Ар’єв В.І. Проти
 Бондар М.Л. Проти Величкович М.Р. Проти
 В’ятрович В.М. Проти Герасимов А.В. Проти
 Геращенко І.В. Проти Гончаренко О.О. Проти
 Джемілєв М. . Утримався Забродський М.В. Проти
 Зінкевич Я.В. Проти Іонова М.М. Проти
 Климпуш-Цинцадзе І.О. Проти Княжицький М.Л. Проти
 Князевич Р.П. Проти Кубів С.І. Проти
 Лопушанський А.Я. Проти Павленко Р.М. Проти
 Парубій А.В. Проти Порошенко П.О. Відсутній
 Саврасов М.В. Проти Синютка О.М. Проти
 Сюмар В.П. Відсутня Федина С.Р. Проти
 Фріз І.В. Проти Чийгоз А.З. Проти
 Южаніна Н.П. Проти    

Депутатська група «Партія «За майбутнє»

Кількість депутатів — 24

За — 12   Проти — 1   Утрималися — 1   Не голосували — 3   Відсутні — 7
 Балога В.І. Відсутній Батенко Т.І. Утримався
 Бондар В.В. Не голосував Герега О.В. Відсутній
 Гузь І.В. Проти Дубневич Я.В. Відсутній
 Івахів С.П. Не голосував Кіссе А.І. За
 Колихаєв І.В. Відсутній Констанкевич І.М. За
 Лабазюк С.П. Відсутній Лубінець Д.В. За
 Мінько С.А. Відсутній Молоток І.Ф. За
 М’ялик В.Н. За Палиця І.П. Не голосував
 Поляков А.Е. За Рудик С.Я. Відсутній
 Скороход А.К. За Урбанський А.І. За
 Чайківський І.А. За Шаповалов Ю.А. За
 Юрчишин П.В. За Яценко А.В. За

Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Кількість депутатів — 24

За — 0   Проти — 0   Утрималися — 14   Не голосували — 0   Відсутні — 10
 Абдуллін О.Р. Утримався Бондарєв К.А. Утримався
 Власенко С.В. Утримався Волинець М.Я. Утримався
 Данілов В.Б. Відсутній Дубіль В.О. Відсутній
 Євтушок С.М. Утримався Івченко В.Є. Утримався
 Кабаченко В.В. Відсутній Кириленко І.Г. Відсутній
 Кожем’якін А.А. Відсутній Крулько І.І. Відсутній
 Кучеренко О.Ю. Утримався Лабунська А.В. Відсутня
 Мейдич О.Л. Утримався Наливайченко В.О. Утримався
 Немиря Г.М. Утримався Ніколаєнко А.І. Утримався
 Пузійчук А.В. Відсутній Соболєв С.В. Утримався
 Тарута С.О. Відсутній Тимошенко Ю.В. Відсутня
 Цимбалюк М.М. Утримався Шкрум А.І. Утрималась

Фракція політичної партії «ГОЛОС»

Кількість депутатів — 20

За — 0   Проти — 16   Утрималися — 0   Не голосували — 1   Відсутні — 3
 Бобровська С.А. Проти Василенко Л.В. Проти
 Васильченко Г.І. Проти Железняк Я.І. Не голосував
 Клименко Ю.Л. Проти Костенко Р.В. Проти
 Лозинський Р.М. Проти Макаров О.А. Відсутній
 Осадчук А.П. Проти Піпа Н.Р. Проти
 Рахманін С.І. Проти Рудик К.О. Відсутня
 Рущишин Я.І. Проти Совсун І.Р. Проти
 Стефанишина О.А. Проти Умєров Р.Е. Проти
 Устінова О.Ю. Відсутня Цабаль В.В. Проти
 Шараськін А.А. Проти Юрчишин Я.Р. Проти

Депутатська група «ДОВІРА»

Кількість депутатів — 20

За — 16   Проти — 0   Утрималися — 3   Не голосували — 0   Відсутні — 1
 Арешонков В.Ю. За Бабенко М.В. За
 Бакунець П.А. Утримався Білозір Л.М. Утрималась
 Вацак Г.А. За Вельможний С.А. За
 Горват Р.І. За Єфімов М.В. За
 Іванчук А.В. За Кіт А.Б. За
 Ковальов О.І. За Кулініч О.І. За
 Кучер М.І. Утримався Лунченко В.В. Відсутній
 Люшняк М.В. За Петьовка В.В. За
 Поляк В.М. За Приходько Б.В. За
 Сухов О.С. За Шахов С.В. За

Позафракційні

Кількість депутатів — 17

За — 7   Проти — 0   Утрималися — 3   Не голосували — 2   Відсутні — 5
 Гриб В.О. За Деркач А.Л. Відсутній
 Довгий О.С. За Іванісов Р.В. За
 Кондратюк О.К. Не голосувала Лерос Г.Б. Утримався
 Магера С.В. За Магомедов М.С. За
 Новинський В.В. Відсутній Разумков Д.О. Утримався
 Савчук О.В. Не голосувала Світлична Ю.О. Відсутня
 Стефанчук Р.О. Відсутній Шенцев Д.О. За
 Шпенов Д.Ю. Відсутній Юрченко О.М. Утримався
 Яковенко Є.Г. За    

 

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