Верховная Рада поддержала тренд на то, что воровство чужих работ — это путь в министерское кресло
Верховная Рады поддержал кандидатуру плагиатора Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки. По его назначения проголосовало 226 парламентариев.
Присягу о вступлении в должность министра Сергей Шкарлет составлял под крики «Ганьба», пишет УП-Життя.
Недавно некие образовательные организации и профсоюзы попросили президента Зеленского «посодействовать скорейшему назначению плагиатора Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины». В частности, среди подписантов письма «за» назначение Шкарлета министром — бывший ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский , бывший глава МОН времен Януковича Станислав Николаенко, ректор КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский и другие.
Однако впоследствии появилось два письма от ученых и педагогов уже против назначения Шкарлета и должность министра МОН
- Первое письмо «против» — это обращение научного сообщества в Верховную Раду Украины.
- Второе письмо «против» — это открытое обращение образовательных общественных организаций к президенту, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министра и народных депутатов.
Обращение научного сообщества уже подписало около 300 украинских ученых. Обращение образовательных ОО уже подписали ОО «Смарт образование», «РОДИТЕЛИ SOS», «Родительский контроль», «Центр Инновационной образования» Про.Свит «,» Ре: Образование «, Благотворительная организация» Благотворительный фонд «ГОФ», ГС «Международный институт интегрального развития «и еще примерно 30 членов различных образовательных организаций, а также неравнодушные родители на учителя.
Шкарлет известен также тем, что в 2010 году баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от «Партии регионов». Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.
Напомним, что в трех научных работах Сергея Шкарлета обнаружили плагиат. Такой вывод сделал этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования, сообщает ВВС.
«Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, которая указывает на некорректные ссылки с признаками академического плагиата», — заявил глава Нацагентства Сергей Квит.
Отрывки научных работ Шкарлета проверяли международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты. Все трое пришли к выводу, что в работах г-на Шкарлета есть плагиат.
«Просмотрел все отрывки, приведенные в документе, который вы мне прислали; я также использовал систему соответствия текста, чтобы выделить содержимое, которое дублируется. Во всех случаях является очевидным, что оригинальный материал был использован повторно или слово в слово, или с незначительными изменениями, что не изменило значение, таким образом, имеет место повторное использование идей, представленных в источнике», — говорится в сообщении.
Адвокат Шкарлета требовал отвода главы Нацагентства Сергея Квита, потому что у того будто бы есть конфликт интересов.
Экс-министр образования Анна Новосад в начале лета также критиковала Шкарлета и назвала его «доктором наук плагиата». Сам Шкарлет обвинения в плагиате неоднократно отрицал.
Шкарлет, же просит продажный суд признать противоправными действия агентства по выявлению заимствований без ссылки на источники в четырех его научных работах, а также признать противоправным и отменить решение Комитета по вопросам этики, датированное 11 сентября, о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.
Недавно еще исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности проводимых им изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.
Об этом писала «Европейская правда» с ссылкой на несколько дипломатических источников.
По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, который предусматривал реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. МОН было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы; они также предусматривали заполнения вновь должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.
Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как таковой который противоречит международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.
Представительство ЕС обратилось с письмом к Шкарлету, в котором напомнило о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро.
В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую подрывают действия Шкарлета. «В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь. , как вы наверняка знаете, ЕС тесно вовлечен в реформы госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата», — говорится в письме.
На основании этого ЕС считает важным сохранение 6 директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.
«Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве … Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешную и стремимся продолжать — в том числе, возможно, из-за новые программы помощи в рамках реформы госслужбы «, — говорится в письме.
Таким образом действия ВР по назначению Шкарлета полноправным министром, свидетельствуют о том, что реформу будут сворачивать. Кроме того, назначение министром образования плагиатора, дает сигнал студентам и ученикам, что воровать чужие работы не зазорно, а даже престижно. Это может повысить шансы на продвижение по карьерной лестнице.
И хотя профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования дважды не поддержал представление о назначении Шкарлета на должность министра депутаты не приняли все это во внимание.
Кто в ВР считает что воровство достойно наивысшего поощрения поименно:
Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України
17.12.2020 14:39
За:226 Проти:43 Утрималися:39 Не голосували:35 Всього:343
Рішення прийнято
За даними сайту ВР
|
Фракція політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»
Кількість депутатів — 246
За — 171 Проти — 2 Утрималися — 17 Не голосували — 16 Відсутні — 40
|Аліксійчук О.В.
|Відсутній
|Аллахвердієва І.В.
|За
|Ананченко М.О.
|За
|Арахамія Д.Г.
|За
|Арістов Ю.Ю.
|За
|Арсенюк О.О.
|За
|Бабак С.В.
|Утримався
|Бабій Р.В.
|Відсутній
|Бакумов О.С.
|За
|Бардіна М.О.
|Відсутня
|Безгін В.Ю.
|Відсутній
|Безугла М.В.
|За
|Беленюк Ж.В.
|Відсутній
|Березін М.Ю.
|За
|Боблях А.Р.
|За
|Богданець А.В.
|Відсутній
|Богуцька Є.П.
|Відсутня
|Божик В.І.
|Не голосував
|Бондар Г.В.
|За
|Бондаренко О.В.
|За
|Борзова І.Н.
|Не голосувала
|Бородін В.В.
|За
|Брагар Є.В.
|За
|Бужанський М.А.
|За
|Буймістер Л.А.
|За
|Булах Л.В.
|Утрималась
|Бунін С.В.
|За
|Вагнєр В.О.
|За
|Василевська-Смаглюк О.М.
|За
|Василів І.В.
|Утримався
|Васильєв І.С.
|За
|Васильковський І.І.
|Утримався
|Ватрас В.А.
|За
|Веніславський Ф.В.
|Утримався
|Верещук І.А.
|Утрималась
|Вінтоняк О.В.
|За
|Володіна Д.А.
|Відсутня
|Воронов В.А.
|За
|Воронько О.Є.
|За
|Гайду О.В.
|Відсутній
|Галайчук В.С.
|Не голосував
|Галушко М.Л.
|За
|Гевко В.Л.
|За
|Герасименко І.Л.
|За
|Герман Д.В.
|Відсутній
|Герус А.М.
|Відсутній
|Гетманцев Д.О.
|За
|Горбенко Р.О.
|За
|Горенюк О.О.
|За
|Горобець О.С.
|За
|Гривко С.Д.
|За
|Гринчук О.А.
|За
|Гришина Ю.М.
|За
|Грищенко Т.М.
|За
|Грищук Р.П.
|Утримався
|Гузенко М.В.
|За
|Гунько А.Г.
|За
|Гурін Д.О.
|Утримався
|Дануца О.А.
|За
|Демченко С.О.
|Відсутній
|Дирдін М.Є.
|За
|Діденко Ю.О.
|За
|Дмитрієва О.О.
|Утрималась
|Дмитрук А.Г.
|Не голосував
|Драбовський А.Г.
|Не голосував
|Дубінський О.А.
|За
|Дубнов А.В.
|За
|Дунда О.А.
|За
|Жмеренецький О.С.
|За
|Жупанин А.В.
|Відсутній
|Заблоцький М.Б.
|За
|Забуранна Л.В.
|За
|Завітневич О.М.
|За
|Загоруйко А.Л.
|Відсутня
|Задорожний А.В.
|За
|Задорожній М.М.
|За
|Заремський М.В.
|За
|Заславський Ю.І.
|За
|Захарченко В.В.
|За
|Здебський Ю.В.
|За
|Зуб В.О.
|За
|Зуєв М.С.
|За
|Іванов В.І.
|За
|Іонушас С.К.
|За
|Кабанов О.Є.
|За
|Калаур І.Р.
|За
|Кальченко С.В.
|Відсутній
|Камельчук Ю.О.
|За
|Каптєлов Р.В.
|За
|Касай Г.О.
|За
|Касай К.І.
|Утримався
|Качура О.А.
|За
|Кириченко М.О.
|Відсутній
|Кисилевський Д.Д.
|За
|Кицак Б.В.
|За
|Кінзбурська В.О.
|За
|Кісєль Ю.Г.
|За
|Клочко А.А.
|За
|Коваль О.В.
|Утрималась
|Ковальов А.В.
|За
|Ковальов О.І.
|За
|Ковальчук О.В.
|За
|Козак В.В.
|Відсутній
|Колебошин С.В.
|Відсутній
|Колєв О.В.
|За
|Колісник А.С.
|За
|Колюх В.В.
|За
|Копанчук О.Є.
|За
|Копиленко О.Л.
|За
|Копитін І.В.
|За
|Корнієнко О.С.
|За
|Корявченков Ю.В.
|За
|Костін А.Є.
|За
|Костюк Д.С.
|Проти
|Костюх А.В.
|За
|Кравчук Є.М.
|За
|Красов О.І.
|За
|Крейденко В.В.
|За
|Криворучкіна О.В.
|За
|Кривошеєв І.С.
|За
|Крячко М.В.
|Відсутній
|Кузбит Ю.М.
|За
|Кузнєцов О.О.
|За
|Кузьміних С.В.
|За
|Культенко А.В.
|За
|Кунаєв А.Ю.
|За
|Куницький О.О.
|За
|Лаба М.М.
|За
|Леонов О.О.
|За
|Лис О.Г.
|За
|Литвиненко С.А.
|За
|Літвінов О.М.
|За
|Лічман Г.В.
|За
|Любота Д.В.
|За
|Ляшенко А.О.
|Відсутня
|Мазурашу Г.Г.
|Проти
|Мандзій С.В.
|За
|Маріковський О.В.
|Відсутній
|Марусяк О.Р.
|Відсутній
|Марченко Л.І.
|Не голосувала
|Марчук І.П.
|За
|Маслов Д.В.
|За
|Матусевич О.Б.
|За
|Медяник В.А.
|За
|Мезенцева М.С.
|За
|Мельник П.В.
|За
|Мережко О.О.
|За
|Микиша Д.С.
|За
|Мисягін Ю.М.
|За
|Михайлюк Г.О.
|За
|Мовчан О.В.
|За
|Мокан В.І.
|Не голосував
|Монастирський Д.А.
|Відсутній
|Мотовиловець А.В.
|За
|Мошенець О.В.
|За
|Мулик Р.М.
|За
|Мурдій І.Ю.
|За
|Нагаєвський А.С.
|За
|Нагорняк С.В.
|За
|Нальотов Д.О.
|За
|Наталуха Д.А.
|Відсутній
|Негулевський І.П.
|За
|Неклюдов В.М.
|За
|Нестеренко К.О.
|За
|Нікітіна М.В.
|За
|Новіков М.М.
|Не голосував
|Овчинникова Ю.Ю.
|Утрималась
|Одарченко А.М.
|За
|Остапенко А.Д.
|Відсутній
|Павліш П.В.
|Відсутній
|Павловський П.І.
|Не голосував
|Павлюк М.В.
|За
|Пасічний О.С.
|За
|Пашковський М.І.
|За
|Перебийніс М.В.
|За
|Петруняк Є.В.
|Відсутній
|Пивоваров Є.П.
|За
|Підласа Р.А.
|Відсутня
|Подгорна В.В.
|Не голосувала
|Потураєв М.Р.
|Утримався
|Припутень Д.С.
|За
|Прощук Е.П.
|За
|Пуртова А.А.
|За
|Пушкаренко А.М.
|За
|Радіна А.О.
|Відсутня
|Радуцький М.Б.
|За
|Рєпіна Е.А.
|За
|Рубльов В.В.
|За
|Руденко О.С.
|За
|Рябуха Т.В.
|За
|Савченко О.С.
|За
|Саладуха О.В.
|Не голосувала
|Саламаха О.І.
|За
|Салійчук О.В.
|За
|Санченко О.В.
|Відсутній
|Северин С.С.
|За
|Семінський О.В.
|Не голосував
|Скічко О.О.
|За
|Сова О.Г.
|За
|Совгиря О.В.
|Відсутня
|Соломчук Д.В.
|За
|Сольський М.Т.
|Не голосував
|Соха Р.В.
|Не голосував
|Стернійчук В.О.
|Відсутній
|Стефанчук М.О.
|За
|Стріхарський А.П.
|За
|Струневич В.О.
|Не голосував
|Сушко П.М.
|За
|Тарасенко Т.П.
|За
|Тарасов О.С.
|За
|Тимофійчук В.Я.
|За
|Тищенко М.М.
|За
|Тістик Р.Я.
|Утримався
|Ткаченко М.М.
|За
|Ткаченко О.М.
|За
|Торохтій Б.Г.
|За
|Третьякова Г.М.
|За
|Трухін О.М.
|За
|Устенко О.О.
|За
|Федієнко О.П.
|За
|Фріс І.П.
|За
|Фролов П.В.
|За
|Халімон П.В.
|Відсутній
|Холодов А.І.
|Відсутній
|Хоменко О.В.
|Відсутня
|Циба Т.В.
|Відсутня
|Чернєв Є.В.
|Утримався
|Чернявський С.М.
|Відсутній
|Чорний Д.С.
|Відсутній
|Чорноморов А.О.
|За
|Швець С.Ф.
|За
|Шевченко Є.В.
|За
|Шинкаренко І.А.
|За
|Шипайло О.І.
|За
|Шол М.В.
|За
|Шпак Л.О.
|За
|Штепа С.С.
|За
|Шуляк О.О.
|За
|Юнаков І.С.
|Відсутній
|Юраш С.А.
|За
|Якименко П.В.
|Відсутній
|Яковлєва Н.І.
|Утрималась
|Янченко Г.І.
|Не голосувала
|Яременко Б.В.
|За
|Ясько Є.О.
|Утрималась
|Яцик Ю.Г.
|За
|
Фракція політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ»
Кількість депутатів — 44
За — 20 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 13 Відсутні — 11
|Абрамович І.О.
|За
|Бойко Ю.А.
|Не голосував
|Борт В.П.
|Не голосував
|Бурміч А.П.
|Не голосував
|Волошин О.А.
|За
|Гнатенко В.С.
|За
|Дунаєв С.В.
|За
|Загородній Ю.І.
|За
|Іоффе Ю.Я.
|Відсутній
|Ісаєнко Д.В.
|За
|Кальцев В.Ф.
|Не голосував
|Качний О.С.
|За
|Кива І.В.
|За
|Кісільов І.П.
|За
|Козак Т.Р.
|Відсутній
|Колтунович О.С.
|За
|Королевська Н.Ю.
|Відсутня
|Кузьмін Р.Р.
|Відсутній
|Ларін С.М.
|Не голосував
|Лукашев О.А.
|За
|Льовочкін С.В.
|Не голосував
|Льовочкіна Ю.В.
|Не голосувала
|Макаренко М.В.
|За
|Мамка Г.М.
|За
|Мамоян С.Ч.
|Не голосував
|Медведчук В.В.
|За
|Мороз В.В.
|За
|Німченко В.І.
|Відсутній
|Павленко Ю.О.
|За
|Папієв М.М.
|Відсутній
|Плачкова Т.М.
|За
|Пономарьов О.С.
|Не голосував
|Приходько Н.І.
|Відсутня
|Пузанов О.Г.
|Не голосував
|Рабінович В.З.
|Відсутній
|Скорик М.Л.
|За
|Славицька А.К.
|За
|Солод Ю.В.
|Не голосував
|Столар В.М.
|Відсутній
|Суркіс Г.М.
|За
|Фельдман О.Б.
|Не голосував
|Христенко Ф.В.
|Відсутній
|Чорний В.І.
|Відсутній
|Шуфрич Н.І.
|Не голосував
|
Фракція політичної партії «Європейська солідарність»
Кількість депутатів — 27
За — 0 Проти — 24 Утрималися — 1 Не голосували — 0 Відсутні — 2
|Алєксєєв С.О.
|Проти
|Ар’єв В.І.
|Проти
|Бондар М.Л.
|Проти
|Величкович М.Р.
|Проти
|В’ятрович В.М.
|Проти
|Герасимов А.В.
|Проти
|Геращенко І.В.
|Проти
|Гончаренко О.О.
|Проти
|Джемілєв М. .
|Утримався
|Забродський М.В.
|Проти
|Зінкевич Я.В.
|Проти
|Іонова М.М.
|Проти
|Климпуш-Цинцадзе І.О.
|Проти
|Княжицький М.Л.
|Проти
|Князевич Р.П.
|Проти
|Кубів С.І.
|Проти
|Лопушанський А.Я.
|Проти
|Павленко Р.М.
|Проти
|Парубій А.В.
|Проти
|Порошенко П.О.
|Відсутній
|Саврасов М.В.
|Проти
|Синютка О.М.
|Проти
|Сюмар В.П.
|Відсутня
|Федина С.Р.
|Проти
|Фріз І.В.
|Проти
|Чийгоз А.З.
|Проти
|Южаніна Н.П.
|Проти
|
Депутатська група «Партія «За майбутнє»
Кількість депутатів — 24
За — 12 Проти — 1 Утрималися — 1 Не голосували — 3 Відсутні — 7
|Балога В.І.
|Відсутній
|Батенко Т.І.
|Утримався
|Бондар В.В.
|Не голосував
|Герега О.В.
|Відсутній
|Гузь І.В.
|Проти
|Дубневич Я.В.
|Відсутній
|Івахів С.П.
|Не голосував
|Кіссе А.І.
|За
|Колихаєв І.В.
|Відсутній
|Констанкевич І.М.
|За
|Лабазюк С.П.
|Відсутній
|Лубінець Д.В.
|За
|Мінько С.А.
|Відсутній
|Молоток І.Ф.
|За
|М’ялик В.Н.
|За
|Палиця І.П.
|Не голосував
|Поляков А.Е.
|За
|Рудик С.Я.
|Відсутній
|Скороход А.К.
|За
|Урбанський А.І.
|За
|Чайківський І.А.
|За
|Шаповалов Ю.А.
|За
|Юрчишин П.В.
|За
|Яценко А.В.
|За
|
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Кількість депутатів — 24
За — 0 Проти — 0 Утрималися — 14 Не голосували — 0 Відсутні — 10
|Абдуллін О.Р.
|Утримався
|Бондарєв К.А.
|Утримався
|Власенко С.В.
|Утримався
|Волинець М.Я.
|Утримався
|Данілов В.Б.
|Відсутній
|Дубіль В.О.
|Відсутній
|Євтушок С.М.
|Утримався
|Івченко В.Є.
|Утримався
|Кабаченко В.В.
|Відсутній
|Кириленко І.Г.
|Відсутній
|Кожем’якін А.А.
|Відсутній
|Крулько І.І.
|Відсутній
|Кучеренко О.Ю.
|Утримався
|Лабунська А.В.
|Відсутня
|Мейдич О.Л.
|Утримався
|Наливайченко В.О.
|Утримався
|Немиря Г.М.
|Утримався
|Ніколаєнко А.І.
|Утримався
|Пузійчук А.В.
|Відсутній
|Соболєв С.В.
|Утримався
|Тарута С.О.
|Відсутній
|Тимошенко Ю.В.
|Відсутня
|Цимбалюк М.М.
|Утримався
|Шкрум А.І.
|Утрималась
|
Фракція політичної партії «ГОЛОС»
Кількість депутатів — 20
За — 0 Проти — 16 Утрималися — 0 Не голосували — 1 Відсутні — 3
|Бобровська С.А.
|Проти
|Василенко Л.В.
|Проти
|Васильченко Г.І.
|Проти
|Железняк Я.І.
|Не голосував
|Клименко Ю.Л.
|Проти
|Костенко Р.В.
|Проти
|Лозинський Р.М.
|Проти
|Макаров О.А.
|Відсутній
|Осадчук А.П.
|Проти
|Піпа Н.Р.
|Проти
|Рахманін С.І.
|Проти
|Рудик К.О.
|Відсутня
|Рущишин Я.І.
|Проти
|Совсун І.Р.
|Проти
|Стефанишина О.А.
|Проти
|Умєров Р.Е.
|Проти
|Устінова О.Ю.
|Відсутня
|Цабаль В.В.
|Проти
|Шараськін А.А.
|Проти
|Юрчишин Я.Р.
|Проти
|
Депутатська група «ДОВІРА»
Кількість депутатів — 20
За — 16 Проти — 0 Утрималися — 3 Не голосували — 0 Відсутні — 1
|Арешонков В.Ю.
|За
|Бабенко М.В.
|За
|Бакунець П.А.
|Утримався
|Білозір Л.М.
|Утрималась
|Вацак Г.А.
|За
|Вельможний С.А.
|За
|Горват Р.І.
|За
|Єфімов М.В.
|За
|Іванчук А.В.
|За
|Кіт А.Б.
|За
|Ковальов О.І.
|За
|Кулініч О.І.
|За
|Кучер М.І.
|Утримався
|Лунченко В.В.
|Відсутній
|Люшняк М.В.
|За
|Петьовка В.В.
|За
|Поляк В.М.
|За
|Приходько Б.В.
|За
|Сухов О.С.
|За
|Шахов С.В.
|За
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Позафракційні
Кількість депутатів — 17
За — 7 Проти — 0 Утрималися — 3 Не голосували — 2 Відсутні — 5
|Гриб В.О.
|За
|Деркач А.Л.
|Відсутній
|Довгий О.С.
|За
|Іванісов Р.В.
|За
|Кондратюк О.К.
|Не голосувала
|Лерос Г.Б.
|Утримався
|Магера С.В.
|За
|Магомедов М.С.
|За
|Новинський В.В.
|Відсутній
|Разумков Д.О.
|Утримався
|Савчук О.В.
|Не голосувала
|Світлична Ю.О.
|Відсутня
|Стефанчук Р.О.
|Відсутній
|Шенцев Д.О.
|За
|Шпенов Д.Ю.
|Відсутній
|Юрченко О.М.
|Утримався
|Яковенко Є.Г.
|За