Верховная Рада поддержала тренд на то, что воровство чужих работ — это путь в министерское кресло

Верховная Рады поддержал кандидатуру плагиатора Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки. По его назначения проголосовало 226 парламентариев.

Присягу о вступлении в должность министра Сергей Шкарлет составлял под крики «Ганьба», пишет УП-Життя.

Недавно некие образовательные организации и профсоюзы попросили президента Зеленского «посодействовать скорейшему назначению плагиатора Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины». В частности, среди подписантов письма «за» назначение Шкарлета министром — бывший ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский , бывший глава МОН времен Януковича Станислав Николаенко, ректор КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский и другие.

Однако впоследствии появилось два письма от ученых и педагогов уже против назначения Шкарлета и должность министра МОН

Первое письмо «против» — это обращение научного сообщества в Верховную Раду Украины.

Второе письмо «против» — это открытое обращение образовательных общественных организаций к президенту, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министра и народных депутатов.

Обращение научного сообщества уже подписало около 300 украинских ученых. Обращение образовательных ОО уже подписали ОО «Смарт образование», «РОДИТЕЛИ SOS», «Родительский контроль», «Центр Инновационной образования» Про.Свит «,» Ре: Образование «, Благотворительная организация» Благотворительный фонд «ГОФ», ГС «Международный институт интегрального развития «и еще примерно 30 членов различных образовательных организаций, а также неравнодушные родители на учителя.

Шкарлет известен также тем, что в 2010 году баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от «Партии регионов». Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

Напомним, что в трех научных работах Сергея Шкарлета обнаружили плагиат. Такой вывод сделал этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования, сообщает ВВС.

«Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, которая указывает на некорректные ссылки с признаками академического плагиата», — заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки научных работ Шкарлета проверяли международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты. Все трое пришли к выводу, что в работах г-на Шкарлета есть плагиат.

«Просмотрел все отрывки, приведенные в документе, который вы мне прислали; я также использовал систему соответствия текста, чтобы выделить содержимое, которое дублируется. Во всех случаях является очевидным, что оригинальный материал был использован повторно или слово в слово, или с незначительными изменениями, что не изменило значение, таким образом, имеет место повторное использование идей, представленных в источнике», — говорится в сообщении.

Адвокат Шкарлета требовал отвода главы Нацагентства Сергея Квита, потому что у того будто бы есть конфликт интересов.

Экс-министр образования Анна Новосад в начале лета также критиковала Шкарлета и назвала его «доктором наук плагиата». Сам Шкарлет обвинения в плагиате неоднократно отрицал.

Шкарлет, же просит продажный суд признать противоправными действия агентства по выявлению заимствований без ссылки на источники в четырех его научных работах, а также признать противоправным и отменить решение Комитета по вопросам этики, датированное 11 сентября, о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.

Недавно еще исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности проводимых им изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.

Об этом писала «Европейская правда» с ссылкой на несколько дипломатических источников.

По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, который предусматривал реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. МОН было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы; они также предусматривали заполнения вновь должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.

Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как таковой который противоречит международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.

Представительство ЕС обратилось с письмом к Шкарлету, в котором напомнило о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро.

В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую подрывают действия Шкарлета. «В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь. , как вы наверняка знаете, ЕС тесно вовлечен в реформы госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата», — говорится в письме.

На основании этого ЕС считает важным сохранение 6 директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.

«Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве … Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешную и стремимся продолжать — в том числе, возможно, из-за новые программы помощи в рамках реформы госслужбы «, — говорится в письме.

Таким образом действия ВР по назначению Шкарлета полноправным министром, свидетельствуют о том, что реформу будут сворачивать. Кроме того, назначение министром образования плагиатора, дает сигнал студентам и ученикам, что воровать чужие работы не зазорно, а даже престижно. Это может повысить шансы на продвижение по карьерной лестнице.

И хотя профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования дважды не поддержал представление о назначении Шкарлета на должность министра депутаты не приняли все это во внимание.

Кто в ВР считает что воровство достойно наивысшего поощрения поименно:

Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України

17.12.2020 14:39

За:226 Проти:43 Утрималися:39 Не голосували:35 Всього:343

Рішення прийнято

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