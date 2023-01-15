Російський удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 27

В Дніпрі вже другий день продовжується рятувальна операція. Кількість жертв російського терористичного удару по багатоквартирній будівлі й надалі зростає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радниці голови Дніпропетровської ОВА Наталії Бабаченко в ефірі телемарафону.

За словами Бабаченко, до рятувальної операції залучені більше ніж 500 рятувальників й близько 100 одиниць техніки.

Наразі відомо про 27 загиблих.

Також сьогодні рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка отримала сильне переохолодження.

“Наразі вона у лікарні, в реанімації. Однак окрім переохолодження у неї ніяких ушкоджень немає. Також у лікарні знаходяться понад 30 поранених, 12 – у важкому стані, серед них – 1 дитина”, – додала радниця голови Дніпропетровської ОВА.