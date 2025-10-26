У Києві російський дрон обірвав життя матері та юної доньки

Родину вбив токсичний дим під час пожежі, що виникла через удар ворожого безпілотника.

Внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці у Києві в ніч на 26 жовтня загинула 19-річна випускниця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» Анастасія Маслій. Про це навчальний заклад повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Зі скорботою та невимовним болем… Маслій Анастасія – випускниця нашого ліцею 2023 року. Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі – разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі. Світла пам’ять і вічна шана… Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити…», – ідеться у дописі.

Телеканал «Київ 24» показав інтерв’ю з сусідкою матері та її 19-річної доньки, смерть яких викликав токсичний дим під час пожежі, що виникла через удар ворожого безпілотника.

За словами жінки, дівчину намагалися врятувати медики, які прибули на місце, але вона померла. Не змогли реанімувати і її маму.

Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали від нічної російської атаки. Характер ворожих дій змінився в бік посилення терору цивільного населення. Кількість постраждалих продовжує зростати.

Масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню.