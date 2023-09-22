Російський удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 31, серед них троє дітей

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і додав, що пошукові роботи завершено, передає УНН.

“Пошукові роботи завершено.

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула”, – написав Лунін у Telegram.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів.

“Співчуття рідним загиблого. Зло обовʼязково буде покарано!” – резюмував Лунін.