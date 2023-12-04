Російський удар по Новогродівці: з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки

З-під завалів житлового будинку у місті Новогродівка на Донеччині, куди у ніч на 30 листопада влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки, у громаді влада оголосила триденну жалобу.

Про це повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко у Telegram:

“Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли”.

Він також зазначив, що на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.

Згодом Шевченко повідомив, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Вона триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

Російські загарбники у ніч на 30 листопада вдарили шістьма ракетами по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровському районі Донецької області – постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей шукають під завалами.

Повідомлялося, що у з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Пізніше рятувальники дістали тіло ще одного чоловіка з-під завалів житлового будинку.

УП