Українська авіація знищила за добу майже 10 танків та 2 пункти управління ворога

Групові вильоти відбулися на всіх напрямках фронту.

2 липня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту.

Про це йдеться у телеграм̶каналі Повітряних Сил.

Групові вильоти відбулися у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, загалом ̶ майже півтора десятка.

У результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено: