Українська авіація знищила за добу майже 10 танків та 2 пункти управління ворога

Групові вильоти відбулися на всіх напрямках фронту.

2 липня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту.

Українська авіація знищила за добу майже 10 танків та 2 пункти управління ворога

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про це йдеться у телеграм̶каналі Повітряних Сил.

Групові вильоти відбулися у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, загалом ̶ майже півтора десятка.

У результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено:

  • 2 ворожі пункти управління,
  • до 20 бойових броньованих машин,
  • до 10 танків,
  • 2 польові склади боєприпасів,
  • позицію самохідної артилерійської установки.
LB.ua
Like

Метки:

Читайте также: