Російський удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 11
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 11 осіб, з них одна дитина.
Про це повідомила ДСНС України
О 21:44 у ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 9.
17 осіб постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 особи.
О 22:42 у ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 10. Поранено 17 осіб, з яких 4 дитини.
16 постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 людини.
Що передувало: Перед цим у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару по Полтаві зросла до 17 осіб. З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Раніше було відомо про 7 загиблих. // УПTweet