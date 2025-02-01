Російський удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 11

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 11 осіб, з них одна дитина.

Про це повідомила ДСНС України

О 21:44 у ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 9.

17 осіб постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 особи.

О 22:42 у ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 10. Поранено 17 осіб, з яких 4 дитини.

Станом на 23:15: Кількість загиблих збільшилася до 11 людей – одна людина померла у лікарні.

16 постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 людини.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Що передувало: Перед цим у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару по Полтаві зросла до 17 осіб. З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Раніше було відомо про 7 загиблих. // УП