Російським ракетним ударом зруйновано Трипільську ТЕС на Київщині

Міський голова міста Українка на Київщині Олександр Туренко закликав місцевих мешканців «щільно зачинити вікна у своїх будинках, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння». Згодом він відредагував пост, залишивши лише заклик зарядити пристрої та зробити запаси води.

Уночі 11 квітня росія запустила по Україні 42 ракети та 40 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 18 ракет та 39 «шахедів». Окупанти атакували об’єкти генерації та системи передачі електроенергії в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Під обстрілом опинилися, зокрема, дві теплоелектростанції ДТЕК.

На Київщині триває гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури. На Львівщині росіяни поцілили в газорозподільчу інфраструктуру та електропідстанцію. А на Одещині уламки збитих «шахедів» спричинили займання на території енергетичного об’єкта. Про постраждалих не повідомляється. // hromadske