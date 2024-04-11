Росія атакувала Миколаїв: двоє загиблих та четверо поранених

Російські окупаційні війська у четвер, 11 квітня, завдали ударів по Миколаєву. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За попередньою інформацією, унаслідок влучань у місті двоє людей загинули та ще четверо жителів дістали поранення. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Напередодні війська РФ атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили над областю 12 БпЛА типу Shahed 131/136. Унаслідок влучання ударного російського дрона пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, у Миколаївському районі вводили аварійні відключення світла.

Армія РФ також обстріляла Очаків та акваторію Очаківської громади з артилерії. Унаслідок збиття БПЛА виникла пожежа на рекреаційному об’єкті. // Дзеркало тижня