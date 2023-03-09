Росія атакувала ракетами, безпілотниками та артилерією 16 областей України

Ворог здійснив масовану повітряну атаку, а по областях з активними бойовими діями бив і іншим озброєнням.

У Київській області під час семигодинної тривоги працювала ППО. У Києві вранці були вибухи в Голосіївському та Святошинському районах, є поранені, заявили в зведенні від ОВА.

У Кіровоградській області вночі Shahed ударили по обʼєкту інфраструктури Кропивницького району. Є пошкодження. Без жертв. Відповідні служби працюють на місці влучання.

У Вінницькій області вночі був ракетний удар по об’єкту інфраструктури, попередньо – без жертв.

У Житомирській сьогодні вночі ворог завдав удару по одному з об’єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють, триває гасіння пожежі. Попередньо – жертв та постраждалих немає.

У Львівській області в Золочівській громаді при падінні уламків російської ракети виникла пожежа. Вогнем знищено три житлові будинки, господарські будівлі, гараж, приватна котельня, три автомобілі. Проводиться розбір завалів та пошук постраждалих. Відомо про пʼятьох загиблих.

По Івано-Франківській області під час повітряної тривоги зафіксовано три ракетні удари. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

У Чернігівській сьогодні вночі сили ППО збили на території області одну ракету.

У Сумській сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (3 “прильоти”). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки. Попередньо – без жертв. Вночі були зафіксовані прольоти ворожих БпЛА типу “Шахід”. Вчора ввечері по території Середино-Будської громади здійснено артилерійський обстріл (4 “приходи”). Без втрат. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громад. Зафіксовано 21″ прильот”, 1 “черга” зі стрілецької автоматичної зброї. Великописарівську громаду обстріляли зі стрілецької автоматичної зброї (1 “черга”). Пошкоджено приватний будинок.

У Запорізькій області цієї ночі чотири ракети влучили по обʼєкту інфраструктури. За попередньою інформацією, без втрат. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Значкове, Залізничне, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Темирівка, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Малинівка, Білогір’я, Щербаки, Полтавка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Новоіванівка, Малі Щербаки, Кам’янське, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак. Також ворог бив по Нікопольському району – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів. Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Загалом наші захисники з повітряного командування “Схід” збили над областю 7 ворожих ракет. Учора Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів з важкої артилерії та “Градів”. Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти. Всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, три жінки та чоловік. Їм від 40 до 74 років. Всі в стані середньої тяжкості.

Уночі та зранку ворог здійснив масований ракетний обстріл Харкова та Харківської області. Попередньо зафіксовано близько 15 “прильотів” ракет С300. Зафіксовані влучання в об‘єкти критичної інфраструктури, є руйнування. У смт Пісочин Харківського району зафіксовано влучання ракети у подвір’я приватного домоволодіння, пошкоджено декілька приватних житлових будинків, постраждали 2 жінки 71 та 74 років. Вони отримали легкі поранення, одну госпіталізовано. Також у смт Слобожанське Чугуївського району ракета С300 пошкодила теплиці. На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Наразі місто та область знеструмлені. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Невського та Червонопопівки. У Кремінній різко збільшилася кількість випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної влади. У Нижній Дуванці росіяни заселяються як в порожні будинки, так і в ті, що їм сподобалися. Координують розселення місцеві колаборанти – погрожують вбивством, якщо люди не віддають ключі. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій області за минулу добу двоє загиблих, четверо поранених цивільних. Ворог застосовував артилерію, РСЗВ “Град”, міномети, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар “НКРС”, “Р-37”. Обстріляні Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, с.Кам’янка, с.Красногорівка, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Ласточкине, смт Желанне, с.Карлівка, смт Велика Новосілка. Пошкоджено 9 житлових будинків (з них 3 багатоповерхівки), цех ПрАТ “АКХЗ”, лікарня, будівля ПрАТ “АКХЗ”, гараж, господарська споруда.

У Миколаївській сьогодні вночі підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” над Миколаївщиною знищено девʼять ракет різного типу. Вчора вдень ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Унаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі в Одесі та області діють погодинні екстрені відключення електроенергії. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи. Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито 6 ракет та один безпілотний літальний апарат.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 30 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Внаслідок обстрілів загинула 1 особа, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 76 осіб.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили 81 ракету та 8 безпілотників. Для цього вони задвяли 31 літак і три морські ракетоносії. 34 крилаті ракети та 4 БпЛА були знищені силами оборони. // LB.ua