Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, відомо вже про чотирьох загиблих і понад 20 поранених

Окупаційні війська вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи.

Її оголосили о 14.44 5 квітня. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров згодом повідомив про два вибухи.

Опісля Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки є потерпілі.

Стало відомо вже про чотирьох жертв російської атаки. Кількість поранених сягнула понад 20 осіб, повідомив керівник ОВА.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що серед поранених – двоє журналістів українських медіа. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події. // LB.ua