Росія готує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року — Блінкен

Сполучені Штати Америки глибоко занепокоєні з огляду на ознаки підготовки Росією агресивних дій проти України за сценарієм 2014 року.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми глибоко занепокоєні ознаками того, що Росія має плани агресивних дій проти України, докладає зусиль, щоб дестабілізувати країну зсередини, а також готує широкомасштабну військову операцію. Ми бачили цей сценарій раніше, у 2014 році, коли Росія вторглася в Україну», — сказав керівник Держепартаменту США.

Він зауважив, що, як і перед нападом на Україну у 2014 році, Росія значно посилила війська на кордонах. Водночас Москва проводить активну кампанію дезінформації, аби зобразити Україну агресором та виправдати свої підготовлені військові дії.

Зв словами Блінкена, впродовж минулих тижнів спостерігався масивний сплеск – більш ніж у 10 разів — активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році та завершився військовою агресією Росії проти України, підкреслив американський дипломат.

«Ми не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення. Але ми дійсно знаємо, що він розгорнув спроможності, щоб зробити це у короткий час, якщо він так вирішить. Тож незважаючи на непевність стосовно намірів та часу, ми маємо бути готовими до всіх можливих варіантів надзвичайних подій та маємо зробити все, щоб Росія змінила свій курс», — наголосив Блінкен.