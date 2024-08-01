Росія масовано обстріляла Нікополь: загинули мати з донькою

Російські війська у четвер, 1 серпня, випустили десяток снарядів з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Є загиблі та поранений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Унаслідок артилерійських ударів загинули мати та донька. Одній було 40 років. Іншій жінці сьогодні виповнилося 72. Окрім цього, також постраждав 46-річний місцевий житель, який проходитиме лікування амбулаторно.

У місті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, школу, коледж, пожежну частину та автобуси. В одній із квартир спалахнула пожежа на балконі. // Дзеркало тижня