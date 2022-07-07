Росія нанесла авіаракетний удар по центру Краматорська, є жертви

Російська армія вдень 7 липня атакувала ракетами центральну частину Краматорська.

Відомо, що є жертви. Їхня кількість зʼясовується, повідомили в Телеграм міської ради.

«Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби», – йдеться у повідомленні.

Міська рада закликає залишатись в укритті – небезпека не минула.

Нагадаємо, одним із найбільших і найжорстокіших нападів на Краматорськ була ракетна атака на вокзал, яку росіяни вчинили в квітні. Тоді загинуло 57 мирних мешканців – жінок, дітей, людей похилого віку, які хотіла врятуватися від російської агресії і виїхати в безпечніші регіони.

Крім авіаударів, росіяни обстрілюють місто і з ракетних систем залпового вогню. // LB.ua