Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів

Україна зобов’язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п’яти принципів, серед яких – неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиметься облік зон уражень,

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“Що стосується касетних боєприпасів, у нас є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися, і які ми чітко довели до відома всіх наших партнерів, включно зі США. Я особисто вже давно письмово поінформував наших американських партнерів про ці п’ять принципів”.

У першому принципі повідомляється, що Україна використовуватиме ці боєприпаси тільки для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

Збройні сили зобов’язуються не використовувати касетні боєприпаси в містах. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в тих областях, де зосереджені російські військові – для прориву лінії оборони противника.

Україна вестиме суворий облік застосування цієї зброї і локальних зон, де її використовуватимуть. На підставі цих записів після деокупації наших територій і нашої перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування.

Україна повідомлятиме партнерів про використання боєприпасів і про їхню ефективність.

Що цьому передувало:

Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн.

У новому пакеті військової допомоги США присутні так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (касетні боєприпаси).

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні нового пакету оборонної допомоги.

УП