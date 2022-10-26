Повітряні сили збили над Херсонщиною російський вертоліт Ка-52

Гелікоптер “приземлили” у Бериславському районі.

Сьогодні близько 17:00 військові Повітряного командування “Південь” збили у Херсонській області російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“26 жовтня, близько 17:00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито російський ударний вертоліт Ка-52”, – йдеться у повідомленні. // LB.ua