Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною, – Санчес

Прем’єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Про це вінповідомив у Twitter.

“Буча та Ірпінь показують рани і шрами путінського варварства. Росія не переможе в цій війні. Вся Іспанія з Україною”, – написав Санчес.

Він також опублікував відео, на якому оглядає зруйновані будинки Бучі та Ірпеня.

Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin. Rusia no va a ganar esta guerra. Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Це вже друга поїздка Санчеса до України. Перед цим він приїжджав у квітні минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2А4.

Цього тижня Україну вже відвідали президент США Джо Байден, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, парламентська делегація з Ізралю. В Офісі президента на найближчі дні анонсували й інші “несподівані та важливі візити”. // LB.ua