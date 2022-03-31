Кремль вигадав нову маячню про Україну: передавала ФРН кров «слов’янського етносу»

Україна спростовує усі фейки Росії про нібито «біолабораторії» США на території країни.

МЗС Росії вчергове осоромилось на міжнародному рівні фейковою заявою про нібито біолабораторії в Україні.

Цього разу у Лаврова вигадали, мовляв, Україна постачала Німеччині зразки крові «слов’янського етносу». Про що на засіданні конференції з роззброєння у Женеві заявив Постпред РФ при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов.

«Дії Німеччини, раніше невідомі широкій громадськості, несуть таку ж загрозу, як біологічні експерименти США, і вимагають детального вивчення… У теорії можуть бути створені біоагенти, здатні вибірково інфікувати різні етнічні групи», — заявив російський дипломат.

За логікою Москви, фахівці німецького Інституту тропічної медицини імені Нохта співпрацювали з МОЗ України, і українська сторона «зобов’язалась постачати зразки крові слов’янського етносу з різних регіонів».

Понад те, з України до НДІ імені Волтера Ріда Сухопутних військ США нібито вивезли кілька тисяч зразків сироватки хворих, більшість з яких «належать слов’янському етносу».

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвало дезінформацією та провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров’я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито «екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США» та «знищення особливо небезпечних патогенів» та наголосило, що на території нашої держави немає американських лабораторій. // УНІАН