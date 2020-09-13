Убытки от аннексии Крыма достигают одного триллиона гривен – Офис генпрокурора

По предварительным данным, ущерб от аннексии Россией Крыма достигают одного триллиона гривен.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью «Радио Свобода«, передает УНН.

«По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса», — сказал Мамедов.

Ранее в МИД заявили, что компенсация Россией нанесенного ущерба за оккупацию украинских территорий является обязательной.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.