Росія прийняла рішення про напад на Молдову — The Times

Вже є «ряд індикаторів», які вказують на плани Кремля щодо нападу.

Росія прийняла рішення про напад на Молдову. Кремль вже розробив чіткі плани для вторгнення.

Про це з посиланням на джерела в українській розвідці повідомляє The Times.

За інформацією видання, РФ нібито вже вирішила напасти на Молдову. Якщо це дійсно трапиться, то Кремль може повторити «сценарій» Донбасу.

«Ми вважаємо, що Кремль вже прийняв рішення атакувати Молдову. Доля Молдови дуже важлива. Якщо росіяни почнуть брати під свій контроль, ми станемо легкою мішенню у військовому відношенні, і загроза для України стане екзистенціальною.

Якщо Росія визнає незалежність Придністров’я, то це буде пряма загроза і порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення «донбаського сценарію». Далі вони будуть поставляти велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати його до складу Росії», — повідомляють джерела.

Вже є «ряд індикаторів», які вказують на плани Кремля щодо нападу, відзначають інсайдери. Видання також повідомляє, що якщо РФ захопить Молдову, то рашисти можуть піти в бік Одеси і спробувати окупувати наші території із західного боку.

Ескалація в Придністров’ї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки» (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час 2-го етапу «спецоперації» російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, що дасть «ЗС РФ ще один вихід до Придністров’я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення».

МЗС України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв’язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров’ю.

1 травня стало відомо, що РФ готує провокації в «ПМР» на травневі свята, а місцеві жителі невизнаної республіки почали тікати в Україну. // УНІАН