Росія продовжує обстріли Сумщини – пошкоджено психоневрологічний диспансер

В іншому селі руйнувань зазнали житлові будинки. Обійшлося без жертв.

Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Сумської області пошкоджено психоневрологічний диспансер села Атинське.

Вогонь вівся з артилерії з боку Росії, повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сьогодні в результаті артилерійського обстрілу зі сторони рф у с. Атинське в психоневрологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. Людських жертв немає», – написав він.

Під вогонь росіян потрапило і село Бояро-Лежачі. Там пошкоджені території приватних будинків. Обійшлося без жертв.